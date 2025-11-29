Roma sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori | incubo finito 42enne in manette

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo anni di violenze e minacce contro l'ex compagna e le figlie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

roma sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori incubo finito 42enne in manette

© Notizie.virgilio.it - Roma, sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori: incubo finito, 42enne in manette

Scopri altri approfondimenti

roma sette anni violenzeRoma, sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori: incubo finito, 42enne in manette - A Roma un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo anni di violenze e minacce contro l'ex compagna e le figlie. Come scrive virgilio.it

roma sette anni violenzeSette anni di violenze e minacce mai denunciate. Perseguitata dall'ex con oltre 70 messaggi al giorno - Le indagini hanno tracciato un contesto di controllo ossessivo. Scrive romatoday.it

roma sette anni violenzeRoma, maxi blitz nel campo rom di via dei Gordiani: smantellata la banda delle rapine violente - Maxi operazione dei carabinieri a Roma: arresti, intercettazioni e otto mesi di colpi violenti. ilquotidianodellazio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Sette Anni Violenze