Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino devo la vita a Lorenzo Virgulti mi ha salvato

Durante i disordini di ieri a Torino, Alessandro Calista, poliziotto aggredito durante il corteo di Askatasuna, ha raccontato come Lorenzo Virgulti gli abbia salvato la vita. Calista ha spiegato di aver avuto paura, ma Virgulti gli è arrivato in aiuto, intervenendo in modo deciso. Ora entrambi sono usciti dall’ospedale e si preparano a testimoniare davanti alle forze dell’ordine. La tensione resta alta, e le autorità stanno cercando di fare luce sui motivi di questa violenta protesta.

L’agente di polizia Alessandro Calista, aggredito a Torino durante la manifestazione per Askatasuna, ha raccontato in prima persona la serata che lo ha visto suo malgrado protagonista. Il poliziotto ha ripercorso quei momenti e ringraziato il collega Lorenzo Virgulti, un “angelo custode” che lo ha protetto e messo in salvo. Le parole di Alessandro Calista Il ringraziamento al collega Lorenzo Virgulti Torino, gli scontri al corteo per Askatasuna Le parole di Alessandro Calista “Mi sento bene, un po’ amareggiato, ma tutto sommato mi sento bene”. Così Alessandro Calista, agente di polizia del reparto mobile di Padova, ha descritto il suo stato di salute dopo essere stato al centro degli scontri violenti avvenuti a Torino durante la manifestazione per Askatasuna. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino, "devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvato" Approfondimenti su Askatasuna Torino Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, parlano i due poliziotti feriti a Torino: «Al mio collega devo la vita» Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti rimasti feriti durante le proteste di due giorni fa a Torino, hanno raccontato la loro versione. Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Askatasuna Torino Argomenti discussi: Torino, l'agente ferito della celere di Padova Alessandro Calista: Ho fatto solo il mio dovere; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate mentre era a terra. Dall'ospedale: Ho solo fatto il mio dovere; Alessandro Calista, chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti. Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino, devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvatoIl poliziotto attaccato a Torino racconta gli scontri: le parole di Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti dopo i disordini al corteo per Askatasuna ... virgilio.it Parla Alessandro Calista, l'agente del Reparto Mobile di Padova aggredito a TorinoL'agente, 29 anni, ha voluto ringraziare Lorenzo Virgulti, il collega che lo ha soccorso proteggendolo con lo scudo ... rainews.it Parla Alessandro Calista,29 anni; l’agente pestato al corteo di Torino. Martedì 21,30 su Raitre #farwest - facebook.com facebook Alessandro Calista era lì per garantire che una manifestazione potesse svolgersi regolarmente, per tutelare tutti. Anche chi ha scelto la violenza. A lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa: non siete soli. L’Italia giusta è al vostro fianco. Sempre. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.