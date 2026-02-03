Abusa per tre anni di una ragazzina arrestato patrigno a Enna

Un patrigno è stato arrestato a Enna con l’accusa di aver abusato della figlia della compagna per tre anni. La ragazzina aveva appena 11 anni quando sono iniziati gli abusi e ora, a 14, ha raccontato tutto alle forze dell’ordine. La procura ha aperto un’indagine e l’uomo si trova ora in carcere.

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una quattordicenn e: secondo le accuse ipotizzate dalla procura di Enna gli abusi sarebbero andati avanti per 3 anni, fin da quando la piccola aveva 11 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza anche i reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della stessa ragazzina e dell'intero nucleo familiare, composto anche da altre ragazze minorenni e dalla ex compagna dell'uomo. Dalle indagini della Polizia sarebbe emerso che l'uomo, oltre agli abusi, aveva imposto delle 'regole' alle quali tutti i componenti della famiglia dovevano attenersi.

