Se non ti levi ti uccido tenta la rapina a un minimarket e aggredisce il fratello del titolare

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapinare un minimarket nella zona di San Giovanni, uscendo senza pagare e aggredendo il fratello del proprietario. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è ancora sotto controllo, e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Terrore per una tentata rapina alla Barca. Aggredita e picchiata: “Dammi tutto o ti uccido” - Bologna, 7 novembre 2025 – Le mani strette attorno al collo, il coltello che oscilla davanti agli occhi e attimi che sembrano eterni. ilrestodelcarlino.it

