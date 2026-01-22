violenta la figlioletta di amici condannato a 10 anni incastrato dalle telecamere

Un operaio ternano di 45 anni è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale su una bambina di cinque anni, figlia di amici. La condanna è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno incastrato l’uomo, già in carcere. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della sicurezza nelle comunità locali.

Terni, 22 gennaio 2026 – Operaio ternano 45enne, già in carcere, condannato a dieci anni di reclusione per violenza sessuale su una bambina di 5 anni, figlia di una coppia di amici. L’abuso sessuale, compiuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre di un anno fa, era stato ripreso dalle telecamere che i genitori avevano installato, per una questione di sicurezza generale, nella camera della figlioletta. L’uomo era infatti stato arrestato dai carabinieri poco dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari Barbara Di Giovannantonio che ha accolto, inasprendola, la richiesta di condanna a nove anni di reclusione che era stata avanzata dal pubblico ministero Elena Neri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

