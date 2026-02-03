Violante e le responsabilità | Il finale era scritto e prevedibile

Roma, 3 febbraio 2026 – I fatti di Torino riportano alla ribalta il problema della violenza politica in Italia. Violante, commentando l’accaduto, dice che il finale era scritto e prevedibile. La vicenda ha acceso di nuovo il dibattito sui rischi e le responsabilità di chi alimenta tensioni e scontri nel Paese.

Roma, 3 febbraio 2026 – I fatti di Torino ripropongono la questione della violenza politica in Italia. Lei che, per le funzioni svolte in magistratura e in politica, ha seguito direttamente l’evolversi del conflitto dagli anni Settanta in avanti, che valutazione dà della situazione attuale? «A mio avviso non si tratta di una questione generale – avvisa l’ex presidente della Camera, Luciano Violante –, Askatasuna si è messa fuori legge con le proprie mani. E la vicenda, gravissima, non può essere portata a caso nazionale. Ciò non toglie, però, che ci sia un contesto più complessivo che ci fa respirare violenza». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Antonio Caprarica, giornalista di sinistra, chiarisce a politici e sindacalisti di sinistra la grave irresponsabilità di alcuni politici e sindacalisti che hanno partecipato al corteo per Askatasuna. "Sono irresponsabili, l'ordine pubblico democratico è cruciale". - facebook.com facebook