Quando Stranger Things 5 è iniziato il finale non era scritto | le rivelazioni inedite dei fratelli Duffer

Oggi, lunedì 12 gennaio, su Netflix esce One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5: nessun episodio segreto ma un documentario in cui i fratelli Matt e Ross Duffer raccontano il dietro le quinte dell'ultima stagione. Quasi 8 mesi di riprese, oltre 6mila allestimenti e un finale ancora non scritto al momento del primo ciak. 🔗 Leggi su Fanpage.it

