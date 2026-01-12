Il finale di Stranger Things non era ancora pronto ad inizio produzione | è stato scritto all’ultimo momento

Il finale di Stranger Things, scritto all'ultimo momento prima dell'inizio della produzione, ha suscitato molte aspettative. A due settimane dalla messa in onda, il dibattito sulla sua riuscita continua a essere acceso tra i fan e gli appassionati. Questa scelta di scrivere il finale all’ultimo minuto ha aggiunto un elemento di incertezza, rendendo ancora più interessante l’attesa per la conclusione della stagione.

A due settimane dalla messa in onda del finale di Stranger Things, il confronto sul suo esito resta acceso. Tra chi lo giudica affrettato e chi discute scelte narrative e destino dei personaggi, il dibattito si è arricchito di un nuovo elemento chiave: il documentario ufficiale Netflix One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 ha infatti rivelato un dettaglio inatteso sulla produzione, precisando che il finale non era ancora stato scritto quando la quinta stagione è entrata in fase di realizzazione. Un retroscena che getta nuova luce su alcune decisioni creative. Dal documentario emerge che gli autori avevano chiaro come la serie dovesse concludersi, ma non avevano ancora trasformato quell’idea in una sceneggiatura completa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

