Milano-Cortina 2026 le lacrime di Protti e Sabatini sul palco del villaggio olimpico | Grazie Livorno per tutto quello che sai dare

Durante il passaggio della fiaccola olimpica a Livorno per Milano-Cortina 2026, momenti di emozione e gratitudine hanno caratterizzato l'evento, culminando con le lacrime di Protti e Sabatini sul palco del villaggio olimpico. Un'occasione speciale che ha celebrato l'importanza della città e il senso di condivisione che accompagna questa grande manifestazione sportiva.

Livorno ha vissuto una giornata indimenticabile con il passaggio in città della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, ma tra tutti i momenti da incorniciare ce n'è stato uno che ha racchiuso in sé lo spirito dell'intero evento: il passaggio della torcia dalle mani di Igor Protti a quelle di. Livornotoday.it Dalle lacrime al sogno, Brignone ora è caccia all'oro olimpico - La stagione scorsa si era conclusa con la vittoria della coppa del mondo generale e di due coppe di specialità, in discesa e in gigante, che la proiettavano tra le superf ... ansa.it

