A Villa Torlonia arriva la comicità di Renato Minutolo in scena la sua Guida coniugale

Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli ospita il primo appuntamento della rassegna “Digitali Porpurei. Gli youtuber vanno in scena”. Domenica 18 gennaio, alle ore 17, sul palco arriverà lo show “Guida coniugale per vincere le tue litigate”, spettacolo comico di e con Renato Minutolo, capace. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

