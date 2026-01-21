I danzatori di Virgilio Sieni ballano la leggerezza di Italo Calvino

Venerdì e sabato, otto danzatori si esibiranno sul palco del Teatro degli Animosi di Carrara in un’interpretazione ispirata al tema della “leggerezza” di Italo Calvino. Lo spettacolo, diretto da Virgilio Sieni, propone un incontro tra danza e letteratura, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione e ascolto. Un evento che unisce arte e poesia, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle atmosfere intellettuali del progetto.

"Sulla leggerezza" si muoveranno otto danzatori venerdì e sabato sul palcoscenico del Teatro degli Animosi di Carrara. Due serate dedicate alla danza con uno spettacolo di cui Virgilio Sieni ha curato coreografia, spazio e luci. E la leggerezza sarà interpretata dai danzatori Jari Boldrini, Sofia Galvan, Maurizio Giunti, Chiara Montalbani, Andrea Palumbo, Valentina Squarzoni, Luca Tomaselli, Andrea Zinnato. Attraverso le intuizioni di Italo Calvino, nella sua prima Lezione americana sulla leggerezza, la danza si forma per slanci formalizzati in richiami di passaggio, attraversamenti sfuggenti, imprendibili: come un dialetto, una lingua viva che si nutre di tutte le cose della vita per inventarsi, impararsi, farsi eterna.

