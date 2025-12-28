Una Villa Reale bella di notte Luci hi-tech e sostenibilità | così la Reggia torna a splendere

Una nuova luce per la Villa Reale di Monza. Non è soltanto una metafora, ma un progetto concreto che promette di cambiare radicalmente il volto notturno di uno dei simboli più riconoscibili della città. Il Consiglio di gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, nella seduta dello scorso 12 dicembre, ha infatti deliberato la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione permanente per la facciata principale della Reggia. La decisione è arrivata dopo la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, che ha assegnato al Consorzio un finanziamento di 300mila euro per il 2026, destinato nello specifico alla valorizzazione e all’ammodernamento delle strutture della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, con l’obiettivo di rafforzarne l’immagine anche in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

