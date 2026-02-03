Vicolo Le Conce l’assessore | Risolto il problema sversamenti

L’assessore del Comune annuncia che il problema degli sversamenti in Vicolo Le Conce è stato risolto. Dopo l’ultimo sopralluogo dell’Ast nel 2024, l’amministrazione ha scritto ai soggetti coinvolti chiedendo di intervenire subito. Ora si aspetta che i lavori vengano fatti e che la situazione torni alla normalità.

A seguito dell'ultimo sopralluogo Ast nel 2024, il Comune ha chiesto formalmente interventi ai soggetti competenti. Ad oggi non risultano più percolazioni, né situazioni di criticità igienico-sanitarie. Così l'assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta ha annunciato in consiglio comunale la svolta per vicolo Le Conce, adiacente a via Madonna delle Grazie, rispondendo al question time di un residente che dal 2016 denuncia scarichi fognari a cielo aperto e rischi sanitari certificati dalle autorità. Secondo quanto riferito dall'assessore, il condominio responsabile ha incaricato una ditta che, nel corso dell'estate, ha provveduto alla sistemazione dei due scarichi delle acque scure provenienti dagli edifici sovrastanti.

