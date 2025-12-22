Sondrio, 22 dicembre 2025 – Nessuna emergenza neve a Livigno. È quanto ha detto il Commissario e ad di Simico, Fabio Saldini, dopo le critiche ricevute dalla Fis sui presunti ritardi sull'innevamento. E lo ha confermato oggi, nella località che ospiterà le gare di snowboard e freestyle durante i Giochi di Milano-Cortina 2026, facendo il punto sui cantieri. L’allarme del presidente della Federazione internazionale sci Eliasch: "A Livigno c’è poca neve, sono preoccupato” Al centro dell’attenzione, in modo particolare, il Livigno Snow Park, opera estesa su 25 ettari di terreno che vede una diga in materiali sciolti di 204. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Emergenza neve a Livigno per le Olimpiadi 2026? Simico: "Si era rotto un tubo, problema risolto. In linea con il cronoprogramma"

