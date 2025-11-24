Sicilia a secco nonostante le piogge Legacoop denuncia | Mai risolto il problema delle reti colabrodo

«Nonostante le recenti piogge autunnali, la Sicilia continua a patire una grave carenza idrica che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. La situazione della diga Garcia e di altre infrastrutture strategiche dell’isola, come la diga Trinità - praticamente vuote - rappresenta in modo evidente il fallimento di un sistema gestionale che penalizza l’intera regione». Lo sostiene la Legacoop. 🔗 Leggi su Feedpress.me

