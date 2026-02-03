Viale della Villetta l' ex deposito abbandonato rifugio di tossicodipendenti e vandali

Un vecchio deposito degli autobus TEP, abbandonato da tempo, è diventato un punto di ritrovo per tossicodipendenti e vandali. La situazione a Viale della Villetta si fa sempre più difficile: residenti e passanti segnalano un aumento di degrado e insicurezza. La pagina social “Parma indecorosa” ha rilanciato le denunce, chiedendo interventi immediati alle autorità per fermare questa escalation.

"Tra siringhe, vandalismi e continui episodi di insicurezza, i residenti vivono con paura, soprattutto nelle ore serali" Una zona che un tempo era luogo di lavoro e attività, oggi è abbandonata al degrado e all'illegalità. Tra siringhe, vandalismi e continui episodi di insicurezza, i residenti vivono con paura, soprattutto nelle ore serali. Ci chiediamo: il Comune dov'è? Perché si permette che un'area diventi terra di nessuno? È inaccettabile lasciare che l'abbandono si trasformi in pericolo per la cittadinanza. Chiediamo un intervento immediato: bonifica dell'area, vigilanza e riqualificazione".

