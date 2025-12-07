capannone abbandonato rifugio di abusivi e pusher comune ordina la pulizia

Pontedera, 7 dicembre 2025 – Dopo il blitz della Polizia Locale di lunedì scorso, quando nell’ex Automar gli agenti hanno rintracciato due persone presenti abusivamente e prive di documenti, abbiamo cercato di approfondire la situazione del capannone abbandonato nel cuore della città. Abbiamo riscontrato chiari segni di occupazioni abusive, presenza di rifiuti e, in alcuni punti specifici, anche maleodoranze, nonché veicoli abbandonati. Anche se si tratta di una proprietà privata, i rischi e i pericoli per l’incolumità pubblica prevaricano l’interesse della proprietà. Concetto che, del resto, conferma anche il Comune: “Su ex Automar la scheda di rigenerazione e gli strumenti urbanistici messi a disposizione del Comune sono quelli noti”, spiegano da Palazzo Stefanelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

