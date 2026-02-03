Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-02-2026 ore 10 | 25

Questa mattina a Roma il traffico si presenta molto intenso. Dopo l’incidente in via Formellese che ha causato qualche disagio, la strada è stata riaperta al transito. Lungo il Raccordo Anulare, invece, si segnalano lunghe code in carreggiata esterna tra Pisani e Puntina e rallentamenti anche in direzione centro tra Portonaccio e la Tangenziale. La situazione non migliora sulla A24, dove ci sono rallentamenti tra Portonaccio e lo svincolo per la Roma Teramo. Chi passa per il Tevere e via del Cappellaccio incontra code in

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sull'incidente in via formellese Il sinistro è stato rimosso e la strada è ora di aperta al transito In entrambe le direzioni all'altezza del viadotto dell'olgiata ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico intenso in carreggiata esterna tra Pisani e puntina ed interna si rallenta tra Bufalotta e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro e si rallenta anche sulla Roma Fiumicino transa del Tevere e via del Cappellaccio in direzione Eur infine ricordiamo che a causa di una frana è ancora chiuso il tratto di via Appia nel territorio di Velletri via Ulderico Mattoccia e la stazione ferroviaria di Velletri nelle due direzioni da Marco Morgante astrali mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

