Via Goria e strada della Cava | limiti di velocità e divieti per le due strade

Nella zona di Latina Scalo e Chiesuola, il Comune ha deciso di mettere limiti di velocità e divieti di transito su due strade: via Goria e strada della Cava. L’ordinanza mira a rendere più sicuri quei tratti, soprattutto in vista di un aumento dei veicoli. I residenti e gli automobilisti dovranno rispettare le nuove regole che entreranno in vigore da subito.

Limiti di velocità e divieti di transito per due strade, una in zona Chiesuola e una a Latina Scalo. Il Comune di Latina ha emesso un’ordinanza per la sicurezza di due vie, strada della Cava e via Gloria.L’ordinanza rileva che sono pervenute diverse istanze dai residenti e che “le criticità.🔗 Leggi su Latinatoday.it

