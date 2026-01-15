Genova il nuovo piano per lo sharing a due ruote | operatori e limiti di velocità

A Genova, è stato presentato un nuovo piano per lo sharing di biciclette e scooter elettrici, con regole aggiornate per operatori e limiti di velocità. Emilio Robotti sottolinea che l’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e al decongestionamento del traffico cittadino. Le nuove disposizioni mirano a favorire una mobilità più sostenibile e ordinata, nel rispetto delle esigenze di residenti e utenti.

Genova lancia il nuovo piano per lo sharing a due ruote - Il Comune di Genova ha definito le nuove Linee Guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, avviando una fase di sperimentazione per il biennio 2026- ansa.it

Mobilità sostenibile e condivisa, Genova lancia il nuovo piano per lo sharing a due ruote - Il Comune di Genova ha definito le nuove Linee Guida per i servizi di mobilità in sharing a due ruote, avviando una fase di sperimentazione per il biennio 2026- genova3000.it

BASKO Supermercati. . Apre il nuovo Basko a Genova Quarto! Da giovedì 22 gennaio un nuovo punto vendita ti aspetta! Aperto 7 giorni su 7, con un ampio parcheggio e un bistrot per le tue pause relax. Via Carrara (sul cavalcavia) Passa a trovarci e scop facebook

Paolo Macchi è il nuovo presidente di AMIU Genova. La nomina è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Gli altri consiglieri sono Rossella D’Acqui, Mauro D’Ascenzi, Giovanna Damonte e Alessandro Pierandrei. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.