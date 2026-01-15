Genova il nuovo piano per lo sharing a due ruote | operatori e limiti di velocità

Da ilsecoloxix.it

A Genova, è stato presentato un nuovo piano per lo sharing di biciclette e scooter elettrici, con regole aggiornate per operatori e limiti di velocità. Emilio Robotti sottolinea che l’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e al decongestionamento del traffico cittadino. Le nuove disposizioni mirano a favorire una mobilità più sostenibile e ordinata, nel rispetto delle esigenze di residenti e utenti.

Emilio Robotti: “L’obiettivo è garantire un servizio efficiente. Con le nuove regole attesi benefici in termini di diminuzione dell’inquinamento e decongestionamento del traffico”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

