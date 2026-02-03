Via Case Rocca tra buche e immondizia

Da più di due mesi, via Case Rocca si trascina nel degrado e nel disservizio. Le strade sono piene di buche profonde, i pali di sicurezza sono abbandonati e le segnaletiche sono in stato di abbandono. Il traffico rallenta spesso durante le ore di punta, creando disagi continui agli automobilisti che devono fare i conti con una strada sempre più insicura e sporca.

Già da più di due mesi assistiamo al perenne degrado e disservizio in via Case Rocca. Ci sono numerose buche profonde, pali della messa in sicurezza e segnaletiche abbandonate che creano oltre una gincana continua delle auto un rallentamento del traffico importante agli orari di punta.

