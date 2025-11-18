Giardino di Case Rocca caduto uno degli attrezzi atletici
È stato abbattuto l'attrezzo installato insieme ad altri nel giardino Case Rocca. Mi auguro che venga riparato. Non si capisce se sia stato un vandalismo, però posso ammettere che da tempo appariva instabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Ti piacerebbe vivere in una casa immersa in un bel giardino in un quartiere residenziale a Rho? Scopri la villa bifamiliare che ti propongo stasera: https://rho1.tecnocasa.it/rho/ville-in-vendita-61130596 . Chiama in agenzia per venirla a vedere! Le Case di Rho - facebook.com Vai su Facebook
Londra, cadavere precipita nel giardino di una casa: “È caduto da un aereo” - Il cadavere di un sospetto clandestino è precipitato nel giardino di una casa nel sud di Londra, dopo essere caduto dal carrello di atterraggio di un volo della Kenya Airways, partito da Nairobi e ... Scrive fanpage.it