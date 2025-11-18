Giardino di Case Rocca caduto uno degli attrezzi atletici

Palermotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato abbattuto l'attrezzo installato insieme ad altri nel giardino Case Rocca. Mi auguro che venga riparato. Non si capisce se sia stato un vandalismo, però posso ammettere che da tempo appariva instabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

