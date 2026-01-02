Coworking call e progetti Vi porto in ufficio dove boccheggiano i nuovi e giovani poveri di Firenze

Nel cuore di Firenze, molte giovani professioni affrontano sfide economiche crescenti. Giornalisti, psicologi e biologi, spesso costretti a condividere spazi di coworking e a gestire call e progetti con risorse limitate, rappresentano una realtà emergente. Questo scenario riflette le difficoltà di una categoria di professionisti che, nonostante il valore del loro lavoro, si trova a dover fare i conti con bassi guadagni e nuove forme di precarietà.

Giornalisti, psicologi e biologi. Sono le tre categorie di liberi professionisti che guadagnano meno in Italia stando all'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulle libere professioni fatto da Confprofessioni. Lavoratori poveri che guadagnano intorno ai 20mila euro lordi all'anno mentre ai poli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

