Questa settimana, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si incontreranno per discutere di quanto accaduto a Torino durante il corteo di Askatasuna. La manifestazione è finita con alcuni scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. La riunione tra i due leader di Avs servirà a chiarire le posizioni e le eventuali divergenze nate dopo gli incidenti.

In settimana è attesa una riunione tra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, su quanto accaduto a Torino durante il corteo per Askatasuna, che è sfociato in scontri. La lettura di quanto avvenuto avrebbe sfumature diverse tra le due anime dell'alleanza, motivo per cui sarebbe stato chiesto un chiarimento tra i vertici. Il summit di Avs è stato deciso dopo le parole di Marco Grimaldi, che hanno destato molto scalpore. Il vice capogruppo di Avs ha sì condannato il pestaggio del poliziotto, ma poi si è lasciato andare a un elogio surreale di Askatasuna. "Così si fa il gioco di chi vuole i decreti sicurezza e di chi descrive Torino come il centro dell’eversione italiana - la sua intervista su Repubblica -, mentre invece sta diventando un laboratorio di repressione come sanno bene i No Tav e come abbiamo visto con il caso Shahin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, riunione Avs sul corteo di Torino: rottura tra Fratoianni e Bonelli?

