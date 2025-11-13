La bandiera di Avs a quel corteo? Ma se non esisteva ancora Il compagno Granato smaschera Bonelli e Fratoianni | la lite a sinistra in Campania

Spunta la bandiera di Alleanza Verdi e Sinistra in testa a un corteo in una foto che risale al 2018. Peccato però in quell’anno Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non avevano ancora dato vita ad Avs. A farlo notare è Giuliano Granato, candidato presidente per Campania Popolare, in un attacco da sinistra alla sinistra del Campo largo che sostiene Roberto Fico alle prossime Regionali. «Se un partito inganna così i suoi elettori – dice Granato – cosa farà dopo?». Il fotomontaggio sarebbe opera dell’intelligenza artiticiale, secondo Granato che denuncia: «Ma vi sembra normale? AVS ha aggiunto con l’intelligenza artificiale la sua bandiera in un video di un corteo di Stop Biocidio e lo ha inserito nello spot per le Regionali in Campania. 🔗 Leggi su Open.online