clinica malzoni il sindacato solleva il caso dei buoni pasto

La Segreteria Territoriale NurSind di Avellino ha richiesto alla Casa di Cura Malzoni di aggiornare il valore dei buoni pasto per i propri dipendenti, attualmente stabilito a 2,00 euro da oltre dieci anni. L’istanza mira a riflettere meglio il valore reale del servizio e le esigenze del personale, mantenendo un dialogo costruttivo tra le parti.

Tempo di lettura: 2 minuti La Segreteria Territoriale NurSind di Avellino ha lanciato oggi un appello ufficiale all a Casa di Cura Malzoni, con sede a Avellino, per l’adeguamento del valore del buono pasto destinato ai suoi dipendenti, che da dieci anni è fissato a 2,00 euro. Un importo che, secondo il sindacato, non è più adeguato né al costo della vita attuale né alla qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sanitari dell’istituto. Nel 2016, a fronte di un accordo sindacale, i lavoratori avevano accettato di ridurre temporaneamente il valore del ticket da 3,35 euro a 2,00 euro, in un’ottica di solidarietà verso l’azienda, che si trovava a dover stabilizzare il personale precario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

