Elezioni a Faenza il sindaco Isola correrà per il secondo mandato | Mi ricandido

Ravennatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rompono finalmente gli indugi nel mondo politico faentino. Dopo la candidatura di Gabriele Padovani (Area Liberale) e quella di Giuseppe Apicella Bini (Potere al Popolo), arriva anche la conferma che il sindaco uscente Massimo Isola si ricandiderà alla guida del centrosinistra alle prossime. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

