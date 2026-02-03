Verona panchina a Sammarco | D’Aversa in pole sullo sfondo
Il Verona cambia allenatore. Dopo aver esonerato Paolo Zanetti, la società ha deciso di affidare la squadra a Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera. La scelta sembra immediata e punta a mantenere la continuità in un momento difficile. Ora si attende solo l’ufficialità, ma tutto lascia pensare che Sammarco prenderà presto il comando.
Cambio immediato in panchina a Verona. Dopo l’esonero di Paolo Zanetti, il club ha scelto la linea interna affidando la squadra a Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera per traghettare il gruppo nelle prossime settimane. La decisione è operativa da subito, ma non chiude il dossier allenatore. Sul tavolo della dirigenza dell’ Hellas Verona restano due profili pronti a subentrare qualora si optasse per una svolta definitiva. In cima alla lista c’è Roberto D’Aversa, libero dopo la mancata riconferma a Empoli al termine della stagione 202425. L’alternativa porta a Guido Pagliuca, esonerato in autunno dallo stesso club toscano dopo un avvio negativo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
