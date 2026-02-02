Hellas Verona esonerato Paolo Zanetti | panchina affidata a Sammarco

Questa mattina l’Hellas Verona ha annunciato l’esonero di Paolo Zanetti. Dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro il Cagliari, il club ha deciso di cambiare allenatore. Al suo posto, sulla panchina gialloblù, siederà temporaneamente Sammarco. La decisione arriva subito dopo la partita, in un momento di crisi per la squadra.

Scossa immediata in casa Hellas Verona. Il club gialloblù ha deciso di interrompere il rapporto con Paolo Zanetti, sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra dopo la pesante sconfitta interna per 4-0 contro il Cagliari. La decisione è maturata nelle ore successive al match, con la classifica che ha aggravato il quadro: Verona ultimo con 14 punti dopo 23 giornate, distanza dalla zona salvezza che resta significativa e margini di recupero sempre più ridotti. La società ha scelto di intervenire subito per tentare una svolta nella fase decisiva della stagione. L’allenamento odierno sarà affidato a Paolo Sammarco, attuale tecnico della Primavera, in attesa di capire se il club procederà con una soluzione interna o con un nuovo allenatore nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

