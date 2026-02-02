Ufficiale l’Hellas Verona esonera Zanetti | panchina affidata all’ex Milan Sammarco

L’Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore. Paolo Zanetti è stato esonerato e al suo posto arriva Paolo Sammarco, ex giocatore del Milan e delle giovanili rossonere. La società ha preso questa decisione nelle ultime ore, cercando di dare una scossa alla squadra. Sammarco ha già incontrato la Primavera del Milan, ora si prepara a guidare i gialloblù.

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali". Queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale diramato dall'Hellas Verona in cui si annuncia l'esonero di Paolo Zanetti. La sconfitta per 4-0 in casa del Cagliari nell'ultimo turno di Serie A si è rivelata fatale per il tecnico veneto, che non vinceva da ben 8 gare consecutive di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ufficiale, l’Hellas Verona esonera Zanetti: panchina affidata all’ex Milan Sammarco Approfondimenti su Hellas Verona Exoneration Hellas Verona, esonerato Paolo Zanetti: panchina affidata a Sammarco Questa mattina l’Hellas Verona ha annunciato l’esonero di Paolo Zanetti. Hellas Verona, Zanetti al capolinea. Ufficiale l'esonero dopo il ko di Cagliari Il Verona ha ufficialmente esonerato Zanetti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Hellas Verona Exoneration Argomenti discussi: Hellas Verona - Udinese, le formazioni ufficiali. In attacco Zanetti si affida alla coppia Sarr-Orban; Verona–Udinese, le formazioni ufficiali; Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Sandi Lovric; L'Hellas punta su Halhal, Giovane ufficiale al Napoli, Nunez è già a Valencia. Verona, Zanetti esonerato: il comunicato ufficiale del clubIl tecnico lascia la squadra all’ultimo posto in campionato. In panchina, per il momento, va Sammarco della Primavera ... corrieredellosport.it Verona: ufficiale l'esonero di Paolo Zanetti. Squadra affidata temporaneamente a Paolo Sammarco, allenatore della PrimaveraSERIE A - Il tecnico dell'Hellas è stato ufficialmente sollevato dall'incarico: fatale la pesante sconfitta per 4-0 rimediata sabato sera a Cagliari. eurosport.it Hellas Verona: Paolo Zanetti esonerato Il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione x.com Il Milan Primavera affonda sotto i colpi dell'Hellas Verona e di Vermesan: un 4-0 pesante da digerire #MilanPress - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.