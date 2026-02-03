Verona in anteprima | l’astro di amore che ride sulle colline del Veneto

Verona si prepara a celebrare San Valentino con l’evento “Astro-Love”. La città si anima con iniziative dedicate all’amore, alle stelle e all’astrologia. Le colline del Veneto si illuminano di luci e atmosfere romantiche, attirando turisti e locali. È un’anteprima di quello che accadrà nei prossimi giorni, con appuntamenti pensati per chi cerca un modo diverso di festeggiare la festa degli innamorati.

Verona, città storica del Veneto, si prepara per l’evento speciale “Astro-Love”, un’iniziativa dedicata all’amore, alle stelle e all’astrologia, in occasione della giornata di San Valentino. L’appuntamento è previsto per sabato 14 febbraio 2026, nella piazzetta XIV Novembre, presso la Statua “La Civiltà Italica”. La visita guidata, che si terrà alle ore 17, è pensata per un pubblico curioso di scoprire come l’astrologia possa influenzare l’amore e gli affetti nel 2026. Un’astrologa professionista, Maria Grazia D’Aprile, guiderà la discussione, analizzando l’azione dei pianeti su segni e comportamenti emotivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona in anteprima: l’astro di amore che ride sulle colline del Veneto Approfondimenti su Verona Astro Love Papa Leone abbraccia Benigni: “Che bello, parla di amore” dopo l’anteprima del monologo su San Pietro Visita guidata a Verona: "Astro-Love " A Verona, in occasione di Verona In Love e di San Valentino, si terrà una visita guidata dedicata a temi come amore, stelle e astrologia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Verona Astro Love Argomenti discussi: L’assaggio dell’Amarone delle Famiglie Storiche durante l’Anteprima 2026 presso l’Antica Bottega del Vino di Verona; Prosit con Sua Maestà l'Amarone – Di Giuseppe Casagrande; A Verona è il fine settimana di Amarone Opera Prima: si stappa l’annata 2021; Montezovo: ad Amarone Opera Prima con l’annata 2007. Amarone. Presentata l’annata 2021Alle Gallerie Mercatali di Verona, in occasione di Amarone Opera Prima, l’anteprima ufficiale organizzata dal Consorzio Vini Valpolicella, è stata ... giornaleadige.it Amarone Opera Prima 2026 chiude in bellezzaSi è chiusa domenica 1 febbraio a Verona la 22ª edizione di Amarone Opera Prima, l’anteprima dedicata al grande rosso della Valpolicella, che ha visto la partecipazione di 67 aziende , circa 400 ... giornaleadige.it LIFE APOLLO in anteprima a Fieragricola 2026 Ti aspettiamo giovedì 5 febbraio 2026 alle 9:30 al Padiglione 5 – Area Forum (Verona) per scoprire il progetto europeo coordinato da MASCHIO GASPARDO e cofinanziato dall’Unione Europea (Programma LIF - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.