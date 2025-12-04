Papa Leone abbraccia Benigni | Che bello parla di amore dopo l’anteprima del monologo su San Pietro

Thesocialpost.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio speciale ha animato il Palazzo Apostolico, dove Papa Leone XIV ha ricevuto Roberto Benigni insieme all’amministratore delegato della Rai,  Giampaolo Rossi, e a  Simona Ercolani, Ceo e direttrice creativa di Stand by Me, la società che ha realizzato — con Vatican Media — il monologo  “Pietro, un uomo nel vento”. L’opera, dedicata alla figura di San Pietro, andrà in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata e nella mattinata è stata presentata in anteprima mondiale al MAXXI di Roma. Prima della breve proiezione riservata, il Pontefice ha salutato Benigni con calore e ha assistito ad alcuni estratti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

