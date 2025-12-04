Papa Leone abbraccia Benigni | Che bello parla di amore dopo l’anteprima del monologo su San Pietro

Un pomeriggio speciale ha animato il Palazzo Apostolico, dove Papa Leone XIV ha ricevuto Roberto Benigni insieme all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e a Simona Ercolani, Ceo e direttrice creativa di Stand by Me, la società che ha realizzato — con Vatican Media — il monologo “Pietro, un uomo nel vento”. L’opera, dedicata alla figura di San Pietro, andrà in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata e nella mattinata è stata presentata in anteprima mondiale al MAXXI di Roma. Prima della breve proiezione riservata, il Pontefice ha salutato Benigni con calore e ha assistito ad alcuni estratti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone abbraccia Benigni: “Che bello, parla di amore” dopo l’anteprima del monologo su San Pietro

Contenuti che potrebbero interessarti

Questo pomeriggio Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni, protagonista del monologo “Pietro un uomo nel vento”, che sarà trasmesso da Rai1 il 10 dicembre. Il Papa ha visto alcuni estratti del monologo: “Che bello, parla di amore”, ha commentato al Vai su X

Cosa ha lasciato il Viaggio Apostolico di Papa Leone? Oggi Chiesa viva lo ha chiesto a Suor Mirna Farah delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret e, collegato da Istanbul, Padre Paolo Pugliese, delegato dei cappuccini in Turchia. «Per dei d - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV e Roberto Benigni guardano insieme il monologo dedicato a San Pietro - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativ ... Da rainews.it

L'incredibile incontro tra Papa Leone XIV e Roberto Benigni in Vaticano: un evento storico da non perdere - Durante il colloquio, Benigni e il Papa hanno esplorato il mondo del cinema, con un focus particolare su ‘La vita è bella’, uno dei film che il Papa ha definito tra i suoi preferiti. Secondo notizie.it

Papa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore' - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e ... Scrive lanuovasardegna.it

Il Papa incontra Roberto Benigni - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto ... Scrive msn.com

Leone XIV incontra l’attore Benigni: “Bello, il tuo Pietro parla d'amore” - Il Pontefice ha potuto vedere gli estratti del nuovo monologo dell’attore toscano premio Oscar dedicato a “Pietro, un uomo nel vento”, che andrà in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre ... Come scrive msn.com

Benigni torna in tv: 'Mi sono innamorato di Pietro, un uomo come noi' - Papa Leone ne vede alcuni estratti: "Che bello, parla d'amore". Riporta ansa.it