Visita guidata a Verona | Astro-Love

A Verona, in occasione di Verona In Love e di San Valentino, si terrà una visita guidata dedicata a temi come amore, stelle e astrologia. I partecipanti potranno scoprire come l’astrologia si collega alle storie d’amore della città e approfondire il legame tra cielo e sentimenti durante una giornata speciale.

In occasione di Verona In Love, nella giornata di San Valentino parleremo di amore, stelle e astrologia a Verona. Assieme a un'astrologa professionista, Maria Grazia D'Aprile, parleremo di come i pianeti guideranno i cuori nel 2026, segno per segno. Nel corso dell'anno vi sarà una dominante.

