Piacenza papà prende a pugni la maestra davanti alla figlia | denunciato

Un papà ha aggredito una maestra davanti alla scuola di Piacenza. La donna si trovava con la sua classe quando l’uomo si è avvicinato e le ha sferrato un pugno, davanti agli occhi della figlioletta. La polizia ha fermato l’uomo e lo ha denunciato. La scuola è sotto choc, e gli insegnanti temono che episodi come questo possano ripetersi.

Aveva lasciato la figlioletta a scuola come ogni giorno della settimana, ma qualche ora dopo era tornato per farla uscire prima della fine delle lezioni. Una decisione che non avrebbe provocato alcun tipo di problema, se non fosse che l’uomo avrebbe tentato di portare via la piccola senza firmare il modulo di autorizzazione formale. Di fronte alla richiesta della maestra elementare, poi, il papà avrebbe reagito in maniera estremamente violenta. Avrebbe spintonato la maestra e poi l’avrebbe colpita con dei pugni. Il tutto davanti agli occhi della bambina, così come ad altre persone che erano presenti all’interno dell’istituto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piacenza, papà prende a pugni la maestra davanti alla figlia: denunciato Approfondimenti su Piacenza Maestra Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipata Un genitore ha picchiato la maestra della figlia in una scuola di Piacenza. Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. "Solo per aver chiesto di firmare un modulo" Un padre ha colpito la maestra davanti alla scuola di Piacenza, davanti agli occhi della figlioletta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Piacenza Maestra Argomenti discussi: Daniele Novara il 27 gennaio presenta a Piacenza il suo nuovo libro Il papà peluche non serve a nulla; L’Italia è ancora cristiana?: confronti, voci ed esperienze all’oratorio del Corpus Domini; Bricchi dal Papa con la Nazionale Manager. Donata una maglia personalizzata; KISS storia di un bacio perduto e ritrovato dal 1° al 3 febbraio alTeatro Filodrammatici di Piacenza. Piacenza, papà spintona e prende a pugni una maestra elementareUn padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia il quotidiano ... msn.com Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. Solo per aver chiesto di firmare un moduloFollia a scuola a Piacenza: il genitore, italiano e di giovane età, si è presentato per prelevare la bambina prima del termine delle lezioni e la docente ha chiesto di rispettare la procedura standard ... msn.com Il 2026 di Teatro Gioco Vita riparte con LA RAGAZZA DEI LUPI! Martedi 6 gennaio 2026 Ore 16.30 - Teatro Filodrammatici di Piacenza Rassegna A teatro con mamma e papà / Dieci+ Un liberalupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciut - facebook.com facebook #Piacenza Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia il quotidiano Libertà, è avvenuta durante l'orario scolastico. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.