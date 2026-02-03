**Vergiate celebra il ricordo di padre Oreste Cerri con l’arcivescovo Delpini il 22 febbraio**

A Vergiate, il 22 febbraio, si sono riunite molte persone per ricordare padre Oreste Cerri, a trent’anni dalla sua morte. La giornata di celebrazione si è svolta al Villaggio del Fanciullo, che lui ha fondato. L’arcivescovo Delpini ha partecipato alla messa e ha parlato di lui, ricordando il suo impegno e il suo esempio. La comunità si è stretta intorno a questa figura che ha lasciato un segno forte nel paese.

Padre Oreste Cerri è ricordato a trent'anni dalla sua scomparsa con una giornata di celebrazione a Vergiate, dove il Villaggio del Fanciullo – fondato da lui – è al centro dell'attenzione. Il 22 febbraio 2026, nella comunità del paese varese, l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini terrà una santa messa, in memoria del religioso, educatore e promotore di un'opera sociale duratura. Cerri, sacerdote dedicato all'accoglienza e alla crescita dei giovani, ha fondato il Villaggio del Fanciullo, un luogo di supporto e valorizzazione per bambini in difficoltà. La giornata, iniziata con un caffè di benvenuto alle 9.

