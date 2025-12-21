Nessuno lo sa Ballando con le stelle l’abbraccio di Martina Colombari col figlio e la rivelazione così
Finale amaro per Martina Colombari a Ballando con le Stelle. Dopo un percorso in crescita costante, l’ex Miss Italia, moglie di Billy Costacurta, è scivolata proprio sul traguardo. L’ultima esibizione non ha convinto i giudici, che l’hanno giudicata con severità. Anche Selvaggia Lucarelli, che spesso l’aveva sostenuta, è stata piuttosto dura, definendola “fiacca” e “non da finale”. La coppia era riuscita a rientrare in gara grazie allo spareggio iniziale, presentando poi una rumba su Bella senz’anima, brano a cui l’attrice teneva molto, ma il punteggio si è fermato a 41. La delusione di Martina è stata evidente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
