Calciomercato Juve | due offerte per Gatti da Serie A e Premier League Entrambe rifiutate i dettagli

La Juventus ha ricevuto due offerte per Leonardo Gatti, una dalla Serie A e una dalla Premier League. Entrambe sono state respinte dal club, che intende confermare il difensore nel suo organico. I contatti sono stati ufficiali, ma la società ha deciso di non cedere il giocatore, ritenendolo un elemento importante per il progetto. La trattativa si è conclusa senza accordo, e Gatti resta a disposizione di Allegri.

sugli assalti respinti per il difensore. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda con un muro invalicabile eretto attorno a Federico Gatti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha rispedito al mittente una decisa offensiva del West Ham per il centrale azzurro. La scelta della dirigenza è dettata da una chiara logica di reparto: con Daniele Rugani ormai prossimo a vestire la maglia della Fiorentina, Luciano Spalletti non può permettersi di privarsi di un altro pilastro della difesa, considerato inamovibile per carisma e affidabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: due offerte per Gatti da Serie A e Premier League. Entrambe rifiutate, i dettagli Approfondimenti su Juventus News24 McTominay resta: rifiutate offerte saudite e dalla Premier Calciomercato Juve, minaccia dalla Premier League: pronta un’offerta da 20 milioni per soffiare l’obiettivo di Comolli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David Ultime notizie su Juventus News24 Argomenti discussi: Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Calciomercato Juve, Norton-Cuffy intrigo e fiducia: il motivo dei due stop in Spagna; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Calciomercato Juventus, clamorosa idea Icardi: trattativa in corso con il Galatasaray! Tutti i dettagliIl calciomercato Juventus, come vi avevamo raccontato, ci regalerà 3 colpi: un vice Yildiz, un vice Kalulu ed un centravanti. Se per i primi due tasselli sono ... news-sports.it Calciomercato Juventus: le alternative ad En-NesyriVisualizzazioni: 0 Con En-Nesyri ormai saltato, la Juventus é alla ricerca di un altro attaccante. Nel mirino due attaccanti della Premier League, uno di loro un ex bianconero. Sembrava ormai fatta pe ... calciostyle.it Holm è arrivato al JMedical #juventus #calciomercato #juve #holm - facebook.com facebook Calciomercato live. Juve: preso Boga, Holm aspetta Joao Mario. Caso Lookman: fatta con l’Atletico x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.