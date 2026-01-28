Calciomercato Serie A | scambio Mazzocchi Holm tra Napoli e Bologna? C’è la svolta questo aspetto ha cambiato tutto! Cos’è accaduto nelle ultime ore

Il Napoli e il Bologna sono sempre più vicini a uno scambio tra Mazzocchi e Holm. Nelle ultime ore si sono fatte strada nuove ipotesi che potrebbero spostare gli equilibri. Tuttavia, il Napoli ha confermato di non voler cedere giocatori in uscita, almeno per ora, e le trattative sembrano ancora in fase di definizione.

Paquetà Flamengo, il trequartista torna in Brasile! Accordo trovato, le cifre record e la formula del trasferimento dal West Ham Diego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l’addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno Calciomercato Cagliari: presentata un’offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l’affare Infortunio Camarda: l’attaccante si opera oggi alla spalla destra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: scambio Mazzocchi Holm tra Napoli e Bologna? C’è la svolta, questo aspetto ha cambiato tutto! Cos’è accaduto nelle ultime ore Approfondimenti su Calciomercato Serie A Calciomercato Serie A: gli ultimissimi aggiornamenti su Frattesi, Chiesa e i movimenti in attacco di Roma e Napoli. Cos’è successo nelle ultime ore Ecco le ultime novità sul calciomercato di Serie A, con aggiornamenti su Frattesi, Chiesa e i movimenti degli attacchi di Roma e Napoli. Napoli, Holm l’alternativa a Juanlu: possibile scambio con Mazzocchi Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e sta valutando un possibile scambio con la Sampdoria. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calciomercato Serie A Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Le ragioni dello scambio: il nodo ingaggio ma Italiano voleva tenerlo; Mercato: trattativa in corso per lo scambio Cutrone-Luvumbo. Si complica Schjelderup. Palestra arriva con lo scambio, colpo da favola in Serie AMarco Palestra potrebbe cambiare maglia in Serie A in vista della prossima stagione con una squadra interessata al suo cartellino ... calciomercato.it Calciomercato Cagliari, Luvumbo e Cutrone pronti al cambio di maglia: definita la formulaCalciomercato Cagliari, sembra fatta per lo scambio di attaccanti con il Parma: definita anche la formula. I dettagli Il calciomercato invernale entra ufficialmente nel vivo con un’operazione che prom ... cagliarinews24.com Tante novità sul calciomercato della Serie A La Fiorentina pensa a Disasi, la Juve alla caccia di un nuovo attaccante, retroscena sul Verona facebook #Calciomercato #SerieA: il #Como chiude per #Cuenca, #N'Zola verso il #Sassuolo Le ultime novità di mercato della #SerieA #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.