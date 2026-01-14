Manutenzione degli alberi sulle strade perugine | per due mesi cambia viabilità e velocità a 30 all' ora
Da inizio 2026, la manutenzione degli alberi lungo le strade di Perugia riprende, con interventi di potatura e abbattimento di quelli malati o pericolosi, come attestato dalla task-force comunale. Durante i lavori, la viabilità subirà modifiche temporanee, con limiti di velocità a 30 km/h. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio arboreo cittadino.
Riparte con il 2026 la manutenzione degli alberi cittadini e l'abbattimento di quelli pericolosi o malati - come certificato dalla task-force di esperti del Comune - lungo le principali strade di Perugia. I lavori sono stati affidati alla ditta "Sopra il Muro Soc. Coop. Soc." di Bastia Umbra che.
