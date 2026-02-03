Vento fortissimo aereo dirottato | terrore in volo sui cieli italiani

Un aereo internazionale ha dovuto cambiare rotta in volo sopra Roma a causa di un vento fortissimo. L’incidente ha generato paura tra i passeggeri, ma nessuno si è fatto male. L’aereo ha fatto un atterraggio di emergenza, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause del maltempo.

Roma, 3 febbraio 2026 – Il forte vento che ha investito la Capitale ha costretto un volo internazionale a cambiare rotta improvvisamente. Il velivolo proveniente da Madrid e diretto all’ aeroporto di Roma Fiumicino è stato dirottato verso lo scalo di Pescara nel tardo pomeriggio. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità aeroportuali, le condizioni meteo avverse non hanno permesso un atterraggio sicuro sulla pista principale del Leonardo da Vinci. Il pilota ha quindi optato per la deviazione verso l’ aeroporto d’Abruzzo, struttura alternativa frequentemente utilizzata in casi di maltempo nella zona centrale Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

