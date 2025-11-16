È stata una questione di secondi e di metri. Appena sessanta secondi dopo il decollo e soli 12,5 metri dal livello del mare hanno separato un Airbus A320 di Air Arabia da un potenziale disastro nelle acque di Catania. Il volo, di posizionamento e non commerciale, trasportava soltanto il comandante tunisino di 47 anni, il copilota marocchino di 36 e quattro assistenti di volo diretti ad Amman. Alle 23.56 del 20 settembre il velivolo ha lasciato la pista 8 di Fontanarossa. Un minuto più tardi sorvolava un mare agitato, con onde forza 4, a quasi 400 kmh e senza alcun riferimento visivo: la luna nuova era invisibile e non esistevano luci naturali a delimitare l’orizzonte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’aereo perde quota e scende verso il mare: terrore nei cieli italiani, in un istante