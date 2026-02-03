Venezuela un mese dopo la cattura di Maduro manifestazione davanti all' ambasciata americana

Un mese dopo la cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, alcune persone si sono radunate davanti all’ambasciata americana a Roma. La manifestazione voleva chiedere il rilascio dell’ex presidente venezuelano e protestare contro le mosse degli Stati Uniti nel paese. I manifestanti hanno esposto cartelli e gridato slogan, cercando di attirare l’attenzione sulla vicenda. La protesta si è svolta senza incidenti, ma rappresenta comunque un segnale forte di dissenso.

Un mese dopo la cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, a Roma, sotto l'ambasciata americana, si è tenuta una manifestazione per chiedere il rilascio dell'ex presidente venezuelano e contro la politica americana nel paese. Tra le sigle che hanno partecipato Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Cambiare Rotta, Osa.

