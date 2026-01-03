I ProPal si scatenano per difendere Maduro Protesta davanti all' ambasciata americana

A Roma, circa 200 persone si sono radunate davanti all'ambasciata degli Stati Uniti in via Leonida Bissolati per manifestare in solidarietà con Nicolás Maduro. La protesta si è svolta in risposta all'arresto del presidente venezuelano, avvenuto oggi per mano delle autorità statunitensi. L'evento riflette le tensioni diplomatiche e politiche legate alla vicenda, attirando l'attenzione su una situazione internazionale complessa e delicata.

Duecento manifestanti si sono riuniti in via Leonida Bissolati, a Roma, nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti per protestare contro l'arresto del presidente del Venezuela Nicolas Maduro operato oggi dall'esercito Usa. Poche le bandiere del paese sudamericano, mentre sventolano quelle di Potere al Popolo, Usb, Rifondazione comunista e dei collettivi studenteschi Cambiare Rotta e Osa: alcuni studenti hanno portato uno striscione che recita ''Liberare subito il presidente Maduro''. ''Una gravissima violazione del diritto internazionale, che rappresenta ulteriore episodio di quanto si accadendo nel mondo - gridano i manifestanti al microfono - Non solo i bombardamenti ma anche il rapimento del presidente Maduro.

