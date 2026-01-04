Dopo l’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores durante l’operazione militare statunitense a Caracas, si apre un nuovo capitolo nella politica venezuelana. Le conseguenze di questo evento potrebbero influenzare la stabilità interna e i rapporti internazionali del paese. Resta da vedere quali sviluppi seguiranno e come si evolverà la situazione politica in Venezuela in questa fase di transizione.

Durante l’operazione militare condotta dall’esercito statunitense a Caracas, il dittatore Nicolás Maduro e sue moglie Cilia Flores sono stati catturati e condotti fuori dai confini venezuelani. Trump ha fornito diversi dettagli riguardanti il raid e ha rivelato che sarà in prima linea nel gestire la situazione. «Governeremo il Paese finché non potremo realizzare una transizione sicura, corretta e giusta», ha rivelato in conferenza stampa, dalla sua residenza a Mar-a-Lago. Le sorti del Paese, tuttavia, rimangono un mistero. In base alla Costituzione venezuelana, il potere dovrebbe passare di diritto nelle mani della vicepresidente Delcy Rodríguez, ancora a Caracas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa succederà in Venezuela dopo la cattura di Maduro?

Leggi anche: Venezuela, le ultime immagini di Maduro prima della cattura: cosa dice

Leggi anche: Cosa succederà in Venezuela? Le opzioni di Trump per battere Maduro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incertezza in Venezuela | chi succederà a Maduro? Corina Machado | Siamo pronti a prendere il potere.

Venezuela, cosa succede al governo di Caracas dopo l'arresto di Maduro? I possibili scenari - C'è grande incertezza su quello che accadrà in Venezuela dopo l'intervento americano e l'annuncio, da parte del presidente Donald Trump, della cattura di Nicolas ... msn.com