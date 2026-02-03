Vendeva prodotti alimentari al Palacultura multa e confisca perché privo di autorizzazione

Questa mattina, un uomo è stato fermato mentre vendeva prodotti alimentari al Palacultura sul viale Boccetta. La polizia ha subito multato e confiscato la merce, perché l’attività era abusiva e senza autorizzazione. L’uomo rischia ora sanzioni più pesanti se continuerà a vendere senza permesso.

Stava vendendo prodotti alimentari al Palacultura sul viale Boccetta. Ma in violazione perché abusivo. E' stato fermato pochi giorni fa dalla polizia specialistica della municipale e multato. I beni sono stati adesso confiscati e devoluti a Istituti di beneficenza. La merce potenzialmente nociva.🔗 Leggi su Messinatoday.it

