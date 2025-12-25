Vendeva fuochi d' artificio senza autorizzazione denunciato un commerciante
La polizia ha denunciato un imprenditore cinese per aver messo in vendita fuochi pirotecnici senza autorizzazione nel suo negozio di Misterbianco. L’intervento dei poliziotti del nucleo artificieri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania è avvenuto durante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
