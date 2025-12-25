La polizia ha denunciato un imprenditore cinese per aver messo in vendita fuochi pirotecnici senza autorizzazione nel suo negozio di Misterbianco. L’intervento dei poliziotti del nucleo artificieri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania è avvenuto durante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Vendeva fuochi d'artificio senza autorizzazione, denunciato un commerciante

