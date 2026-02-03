Vendeva orologi di lusso senza autorizzazione | denunciato

Un uomo di 63 anni è stato denunciato per aver venduto orologi di lusso senza autorizzazione. La polizia ha scoperto l’attività illegale mentre controllava i negozi e i rivenditori della zona. Ora l’uomo rischia di dover rispondere di reati legati alla rivendita non autorizzata di beni di lusso.

Un uomo di 63 anni è stato denunciato per la presunta attività illecita di rivendita di orologi di lusso. Il 63enne era titolare di un negozio in via San Vitale, che è stato chiuso dagli agenti di polizia del commissariato Due Torri-San Francesco e dalla guardia di finanza del Nucleo operativo.

