Vecino Celta Vigo l’ex Lazio si presenta | Felice ed emozionato ho sempre desiderato provare qualcosa fuori dalla Serie A!

L’ex Lazio Vecino si presenta come nuovo giocatore del Celta Vigo. È felice e emozionato, dice di aver sempre desiderato affrontare una sfida diversa rispetto alla Serie A. Il centrocampista uruguaiano ha firmato con il club spagnolo e già si allena con i nuovi compagni, pronto a iniziare questa nuova avventura.

Vecino si presenta: Il Celta sta facendo molto bene in Europa, non ci ho pensato due volteMatías Vecino è atterrato al Celta Vigo. Il centrocampista uruguaiano ha optato per dire addio alla Lazio a gennaio e affrontare una sfida. tuttomercatoweb.com

Lazio, Vecino al Celta Vigo: solo un precedente tra i due clubMatias Vecino ha salutato la Lazio nell’ultimo giorno di calciomercato. L’uruguaiano è approdato in Liga, al Celta Vigo, dopo ben 13 anni in Italia. Nella storia della ... lalaziosiamonoi.it

Get @reshare_app • @official_sslazio Gracias, Matias #AvantiLazio La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD. Vecino, arrivato nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezi - facebook.com facebook

UFFICIALE Vecino a titolo definitivo dalla Lazio al Celta Vigo #calciomercato #vecino #celtavigo x.com