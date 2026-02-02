CdS – anche Vecino va via venduto al Celta Vigo

La Roma ha ufficialmente venduto Matias Vecino al Celta Vigo. Il centrocampista uruguayano lascia i giallorossi dopo due stagioni e si trasferisce in Spagna, dove proseguirà la sua carriera. La società ha annunciato l’accordo nelle ultime ore, chiudendo così un capitolo importante per il giocatore e la squadra.

2026-02-02 09:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: ROMA – Saluta anche Matias Vecino. Sull’uruguaiano ieri c’era il forte interesse del Celta Vigo e la Lazio oggi ufficializzerà la cessione gratuita: il centrocampista è in scadenza a giugno, ma a 25 presenze stagionali si attiverebbe una clausola per il rinnovo automatico di un anno. Attualmente è a 14, il club per non “rischiare” preferirebbe perderlo adesso. Al contrario, non è più scontata la cessione di Tavares. Il Besiktas insiste per Nuno, che ora però potrebbe tornare utile a Sarri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

