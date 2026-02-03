Vaticano fermato con materiale infiammabile verso San Pietro | arrestato piromane seriale

Un uomo di 35 anni è stato arrestato ieri sera mentre cercava di mettere fuoco a una zona vicino a San Pietro. Il piromane, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé materiale infiammabile e ha tentato di scappare quando è stato fermato. In passato, ha già dato fuoco a due chiese romane e a un ospedale a Reggio Emilia.

L’uomo, un trentacinquenne con precedenti specifici, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga. Aveva già colpito due chiese a Roma e un ospedale a Reggio Emilia. CITTÀ DEL VATICANO – Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio 2026, nei pressi della Basilica di San Pietro. Un uomo di 35 anni è stato fermato e arrestato dagli agenti dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Vaticano” mentre tentava di accedere all’area sacra con un kit potenzialmente pericoloso: accendini a gas, materiale altamente infiammabile e oggetti atti a offendere. Il controllo e l’inseguimento. L’uomo è stato intercettato durante i consueti controlli ai varchi di accesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

